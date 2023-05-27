Россиянину грозит до 20 лет колонии за просмотр порно вместе с сыном На психиатра из Пятигорска завели дело из-за просмотра порно вместе с несовершеннолетним сыном

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Пятигорске возбудили уголовное дело в отношении психиатра, который на протяжении шести лет демонстрировал несовершеннолетнему сыну фильмы для взрослых, сообщает Telegram-канал SHOT. 59-летнему мужчине грозит до 20 лет колонии.

О том, что врач смотрит порнофильмы вместе с 11-летним сыном, случайно узнала его жена. В ходе семейного скандала выяснилось, что мужчина приобщил ребенка к таким «киносеансам» еще в 2017 году, когда мальчику было всего пять лет.

Женщина сообщила об этом в полицию, и ее супруг стал фигурантом уголовного дела по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Ранее в подмосковной Дубне задержали семейную пару, снимавшую порноролики с участием несовершеннолетних дочерей. При обыске в квартире полицейские изъяли компьютер, в котором хранились порнографические материалы. Девочек передали на воспитание другим родственникам. По предварительным данным, глава семейства лишен родительских прав и состоит на учете у психиатра.