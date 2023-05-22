Россиянина задержали за подготовку теракта по заданию украинских спецслужб Жителя Оренбургской области задержали за подготовку теракта по заданию спецслужб Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Оренбургской области задержан 25-летний местный житель, который занимался подготовкой теракта по заданию спецслужб Украины, рассказали ТАСС в Центре общественных связей ФСБ. По данным ведомства, мужчина собирался устроить поджоги на железной дороге, в военкомате и отделе ФСБ.

ФСБ во взаимодействии с МВД России предотвращен террористический акт в Новотроицке. Задержан гражданин России 1997 года рождения, осуществлявший по указанию украинских спецслужб подготовку поджогов: шкафа релейной защиты и автоматики железнодорожной станции Новотроицкая Южно-Уральской железной дороги, военного комиссариата Орска и отдела ФСБ, — сообщили в ведомстве.

В ФСБ добавили, что в дальнейшем мужчина собирался перейти на сторону Украины и участвовать в боевых действиях в составе ВСУ.

Ранее сообщалось, что сотрудники свердловского управления ФСБ России предотвратили диверсию на предприятии «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле. Местный житель с помощью самодельных ракет планировал атаковать оборонное предприятие и помешать выпуску военной продукции.

Telegram-канал Mash сообщал, что в Санкт-Петербурге задержали курсанта Военного института физической культуры по подозрению в попытке поджога релейного шкафа на перегоне станций СПб-Финляндский — Ланская. По информации канала, на диверсию молодой человек согласился за 15 тысяч рублей. Минобороны России информацию не комментировало.