Россиянина поймали за незаконный вывоз в Польшу иконы начала XX века Калининградская таможня пресекла незаконный вывоз в Польшу иконы начала XX века

Фото: Caroline Seidel/dpa/Global Look Press

Сотрудники Калининградской областной таможни пресекли попытку незаконного вывоза иконы начала XX века с территории региона в Польшу, сообщает пресс-служба ведомства. Уточняется, что икона является культурной ценностью, и для ее перевозки за границу нужно получать разрешение от Минкульта, однако мужчина, в чьих рука она оказалась, даже не декларировал ее.

Экспертиза показала, что это — бывшая в употреблении меднолитая икона «Спас Благое Молчание с избранными святыми», созданная в России в первой половине XX века, то есть более 50 лет назад. Согласно действующему законодательству, предмет является культурной ценностью, и для его перемещения необходимо иметь разрешительный документ, выдаваемый Министерством культуры РФ, — рассказали в Калининградской областной таможне.

Отмечается, что мужчина пытался пересечь границу на автобусе, который следовал по маршруту Калининград — Варшава. Как пояснил сам пассажир, икона принадлежала его покойной бабушке, и он вез ее в Германию, где он и проживает на постоянной основе. При этом разрешительных документов на провоз культурной ценности он не предоставил. В отношении нарушителя были составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.1 ст. 16.2 (недекларирование) и ст. 16.3 (несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров с территории ЕАЭС) КоАП РФ.

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