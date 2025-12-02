Россиянина осудили за попытку сбить самолет дроном Житель Подмосковья получил девять лет за попытку сбить самолет дроном

Жителя Подмосковья Николая Агапова осудили за подготовку атаки на самолет с использованием оснащенного самодельным взрывным устройством беспилотника, сообщили в региональной прокуратуре. Ему назначили девять лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 50 тыс. рублей, государству передан миллион рублей, вырученный от продажи автомобиля, который использовался при подготовке преступления.

В суде установлено, что Агапов в августе 2024 года, находясь вблизи международного аэропорта Внуково им. А. Н. Туполева, на камеру мобильного телефона произвел фотографирование местности и посредством мессенджера отправил снимки соучастнику, — говорится в сообщении.

Кроме того, 20 февраля текущего года он достал из тайника на старом кладбище в Климовске беспилотник, на котором было установлено самодельное взрывное устройство. Он перевез дрон в свой гараж и хранил его, планируя использовать против самолетов, вылетавших из Внуково.

Противоправные действия Агапова были выявлены сотрудниками ФСБ, после чего его задержали. Он признан виновным в приготовлении к совершению теракта (ст. 30, 205 УК РФ) и незаконном приобретении взрывных устройств (ст. 222.1 УК РФ).

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли теракт против офицера Минобороны РФ в Крыму. Планировавшего заложить взрывчатку в личный автомобиль военного агента ГУР ликвидировали. У преступника изъяли средства связи с куратором и компоненты взрывного устройства западного производства.