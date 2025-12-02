Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 12:19

Россиянина осудили за попытку сбить самолет дроном

Житель Подмосковья получил девять лет за попытку сбить самолет дроном

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Жителя Подмосковья Николая Агапова осудили за подготовку атаки на самолет с использованием оснащенного самодельным взрывным устройством беспилотника, сообщили в региональной прокуратуре. Ему назначили девять лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 50 тыс. рублей, государству передан миллион рублей, вырученный от продажи автомобиля, который использовался при подготовке преступления.

В суде установлено, что Агапов в августе 2024 года, находясь вблизи международного аэропорта Внуково им. А. Н. Туполева, на камеру мобильного телефона произвел фотографирование местности и посредством мессенджера отправил снимки соучастнику, — говорится в сообщении.

Кроме того, 20 февраля текущего года он достал из тайника на старом кладбище в Климовске беспилотник, на котором было установлено самодельное взрывное устройство. Он перевез дрон в свой гараж и хранил его, планируя использовать против самолетов, вылетавших из Внуково.

Противоправные действия Агапова были выявлены сотрудниками ФСБ, после чего его задержали. Он признан виновным в приготовлении к совершению теракта (ст. 30, 205 УК РФ) и незаконном приобретении взрывных устройств (ст. 222.1 УК РФ).

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли теракт против офицера Минобороны РФ в Крыму. Планировавшего заложить взрывчатку в личный автомобиль военного агента ГУР ликвидировали. У преступника изъяли средства связи с куратором и компоненты взрывного устройства западного производства.

теракты
суды
приговоры
Московская область
Подмосковье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько сел разминировали в Курской области
«Все равно мало»: бывший футбольный судья о зарплате арбитров РПЛ
Премьера в Большом театре превратилась в билетную лихорадку
Экс-топ-менеджеров «Мечела» не наказали, но взыскали с них крупную сумму
Госдума утвердила порядок отправки военных России и Индии
27-летняя девушка поборола неизлечимую стадию рака мозга
Эксперт РСТ оценил, насколько безопасна Венесуэла для туристов
«Предпраздничная акция»: нелегалам в США предложили $1 тысячу
Песков заявил о недосягаемости России на мировом рынке вооружений
Россиянкам раскрыли самый модный маникюр для празднования Нового года
В Госдуме ответили, могут ли ввести штрафы за кибербуллинг
Суд отменил продажу роскошного Porsche «королевы марафонов»
Раскрыто, кого отправили встречать Уиткоффа во Внуково
Погода в Москве в среду, 3 декабря: ждать ли сильных туманов и потепления
Автоэксперт рассказал, как государство может помочь покупателям автомобилей
«Мощнейший удар»: военэксперт о последствиях окружения ВСУ в Димитрове
Идеальный гороховый суп с мясом: классический рецепт
«Идет игра»: политолог о желании США вернуть России замороженные активы
Российские лыжники добились нейтрального статуса в соревнованиях на ОИ
В России началось нашествие ос из-за аномально теплой погоды
Дальше
Самое популярное
Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

«Произвело впечатление»: бывший советник Трампа рассказал о Москве
США

«Произвело впечатление»: бывший советник Трампа рассказал о Москве

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака
Общество

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.