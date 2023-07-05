Россиянина десять лет мучила совесть из-за кражи сала Житель Камчатки из-за мук совести явился с повинной о краже сала в 2013 году

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

48-летний житель поселка Усть-Камчатск в Камчатском крае признался в полиции в краже сала в 2013 году, говорится в заявлении прокуратуры края. Он сделал это из-за мук совести и бессонницы, которые преследовали его в течение десяти лет. В отношении мужчины утверждено обвинительное заключение по уголовному делу.

Мужчина обвиняется в совершении преступления по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище). При этом в полиции сообщили, что дело было возбуждено еще в 2013 году, когда стало известно о краже из квартиры верхней одежды и трех килограммов сала. Тогда дело раскрыть не удалось, поэтому оно было приостановлено в 2014 году.

Согласно заявлению прокуратуры Камчатского края, 2 июля виновный явился с повинной в полицию и подробно рассказал о случившемся. По словам мужчины, одежду хозяина квартиры он обменял на алкоголь, а сало съел. На данный момент дело направлено в суд для рассмотрения.

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