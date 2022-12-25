Россиянин напал на ледяную скульптуру волка в Омской области

Фото: Социальные сети

Житель Омской области напал на скульптуру ледяного волка в городе Тара, сообщает «Подъем». Мужчина подошел к инсталляции, прообразом для которой послужил персонаж из советского мультфильма «Жил-был пес», и отломил ему нос. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Мужчина подошел к скульптуре, ударил волка кулаком, а затем убежал.

Ранее полицейские нашли подозреваемую в оставлении антивоенной надписи на инсталляции «Два сердца», посвященной Мариуполю. Как сообщил источник в правоохранительных органах, административное дело завели на 17-летнюю школьницу, ученицу 11-го класса. После инцидента сердце с надписью «Мариуполь» частично разобрали: с него сняли ту часть, которая была расписана.

До этого сообщалось, что мужчина, повредивший инсталляцию украинской бабушки со знаменем в Куркино, был задержан полицией в Москве. На него составлен протокол о дискредитации действий российских военных.