Россиян предупредили о скорых ливнях с грозами ВНИИ ГОЧС: в пяти регионах Дальнего Востока ожидаются ливни с грозами и сильным ветром

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредил о возможности чрезвычайных ситуаций из-за непогоды в ряде регионов страны. В частности, до конца недели в Дальневосточном федеральном округе ожидаются ливневые дожди с грозами и сильным ветром, сообщается на сайте ВНИИ ГОЧС.

Как следует из прогноза возможных чрезвычайных ситуаций, до конца недели ливневые дожди с грозами и порывами ветра могут привести к ограничению транспортного сообщения и нарушению энергоснабжения населенных пунктов на территории Приморского, Хабаровского и Камчатского краев, Амурской и Еврейской автономной областей, — отмечается в сообщении.

Кроме того, ученые института ожидают, что аналогичная непогода на этой неделе ожидается еще в нескольких регионах. Речь идет и Мурманской и Вологодской областях, Карелии, Адыгеи и Краснодарском крае.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов сообщил NEWS.ru, что в Москве после прохладных выходных на этой неделе ожидается повышение температуры до 20–22 градусов. По его словам, такая погода сохранится всю неделю. Ветер будет северо-западный, не слишком сильный — 5–10 м/с. Давление вырастет до 752–754 мм р/с.