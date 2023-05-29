«Выберемся из холода»: синоптик рассказал о погоде на эту неделю Синоптик Шувалов предсказал потепление на этой неделе в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве после прохладных выходных на этой неделе ожидается повышение температуры до 20–22 градусов, сообщил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, такая погода сохранится всю неделю.

Погода быстро выберется из холода, который мы будем наблюдать в воскресенье, термометр поднимется до 20–22 градуса тепла в дневные часы. Эта температура будет характерна практически для всей недели. Ветер будет северо-западный, не слишком сильный — 5–10 м/с. Давление вырастет до 752–754 мм р/с. Так что похолодание мы проходим и выходим на умеренную теплую погоду, — рассказал Шувалов.

Ранее синоптики рассказали NEWS.ru, стоит ли верить прогнозам об аномальной жаре летом 2023 года, опубликованных в ряде СМИ и Telegram-каналах. По этим прогнозам с непривычно жаркой погодой могут столкнуться жители Москвы, Курской, Белгородской и Тульской областей, а также Сибири, Урала и Дальнего Востока.

Заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук Владимир Семенов рассказал, что в столичном регионе в конце мая — начале июня ожидаются шквалистые ветры и ураганы. Эксперт пояснил, что именно в этот период в Москве наблюдается такая погода из-за перемещения воздушных масс разной температуры и влажности.