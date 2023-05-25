Москвичей предупредили о начале сезона ураганов Климатолог Семенов: шквалистые ветры и ураганы обрушатся на Москву в конце мая

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук Владимир Семенов рассказал агентству городских новостей «Москва», что в столичный регион в конце мая — начале июня ожидаются шквалистые ветры и ураганы. Эксперт пояснил, что именно в этот период в Москве наблюдается такая погода из-за перемещения воздушных масс разной температуры и влажности.

Во второй половине мая и первой половине июня происходит наиболее сильный температурный контраст между северными морями и европейской частью России. Если происходят холодные вторжения, в это время чаще всего бывают сильный порывистый ветер, шквалы, — пояснил Семенов.

Он пояснил, что в ближайшие дни ураганов не ожидается, так как в Москве еще не было сильной жары после дождливой погоды.

В начале марта агентство AP сообщило, что мощный шторм, пришедший с юга на северо-восток США, унес жизни как минимум пяти человек в нескольких штатах страны. В Техасе, Луизиане, Алабаме, Кентукки и других штатах сильные ветры повредили здания, сломали деревья и оборвали линии электропередачи, а также принесли с собой интенсивные осадки и похолодание.