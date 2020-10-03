Челябинский вице-губернатор Векшин рассказал о поражении лёгких из-за COVID

Заместитель губернатора Челябинской области Анатолий Векшин заразился коронавирусом.
Болезнь очень тяжёлая. У меня 35% поражения лёгких и двусторонняя пневмония, — написал Векшин на своей странице в Facebook.
Чиновник призвал не верить тем, кто считает вирус не заслуживающим внимания, а также призывает к отмене карантинных ограничений. Политик также поблагодарил врачей ОКБ № 3.
Желаю всем не оказаться на моем месте, — отметил замгубернатора.
Он рассказал, что перед госпитализацией неделю находился дома. Первые тесты были отрицательными, но затем коронавирус был подтверждён.
По данным на 4 октября, в Челябинской области подтверждено 17 106 случаев коронавирусной инфекции (+94 за сутки). За всё время в регионе умерло 50 пациентов.
NEWS.ru писал, что за прошедшие 24 часа в Крыму зафиксировали 103 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. В регионе за весь период пандемии этот показатель является максимальным.
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