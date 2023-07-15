Российскую чиновницу подозревают в покушении на теракт Baza: сотрудницу администрации Углича задержали за покушение на теракт

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Telegram-канал Baza со ссылкой на источники сообщает, что в Угличе Ярославской области задержали сотрудницу местной администрации по подозрению в подготовке теракта группой лиц по предварительному сговору. По информации канала, женщина могла передавать ВСУ сведения и координаты стратегически важных объектов города.

По данным Baza, задержанной по подозрению в покушении на теракт оказалась 35-летняя уроженка Красноярского края, которые в последние годы жила в Угличе и работала в городской администрации. Следователи утверждают, что, помимо передачи информации о стратегически важных объектах, девушка открыто поддерживала украинских военных и призывала знакомых оказывать ВСУ помощь.

Baza пишет, что возбуждено уголовное дело.

Ранее в ФСБ сообщили об убийстве в Тюменской области мужчины, готовившего в составе группы теракт по заданию Украины. Уточняется, что при попытке задержания подозреваемый оказал вооруженное сопротивление, из-за чего и был нейтрализован. Остальных участников группы задержали.

До этого сотрудники ФСБ задержали в Армавире 15-летнего подростка, планировавшего устроить теракт в одном из учебных заведений города. Несовершеннолетний был арестован по решению суда. Следствие установило, что подросток собирался поджечь учебное заведение с целью посеять панику среди населения. Для этого он приготовил горючую жидкость и оружие, которое хранил в хозпостройке.