В Армавире 15-летний подросток готовил теракт СК РФ: ФСБ арестовала в Армавире подростка, планировавшего теракт в учебном заведении

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Сотрудники ФСБ задержали в Армавире 15-летнего подростка, планировавшего устроить теракт в одном из учебных заведений города, говорится на сайте Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю. Несовершеннолетний был арестован по решению суда, он обвиняется в подготовке к совершению теракта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ).

Следствие установило, что подросток собирался поджечь учебное заведение с целью посеять панику среди населения. Для этого он приготовил горючую жидкость и оружие, которое хранил в хозпостройке.

Фигурант в период с апреля по май 2023 года решил в целях устрашения населения поджечь одно из общеобразовательных учреждений города Армавира, — говорится в сообщении.

25 мая ФСБ показала видео задержания диверсантов, которые планировали подорвать 30 опор ЛЭП Ленинградской и Калининской АЭС перед 9 Мая. На видео видны несколько взрывных устройств на металлоконструкциях и одна поваленная опора. На данный момент известно, что сотрудники ФСБ задержали двоих украинцев, а также двоих пособников из числа граждан России.

До этого в ФСБ сообщали, что в России пресекли деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп с начала спецоперации в 2022 году.

В ноябре 2022 года 200 трудных подростков привезли в Чечню в рамках федеральной программы «Подростки России». По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, в рамках культурно-развлекательных мероприятий с детьми должны были провести военно-патриотическую работу. Он подчеркнул, что среди прибывших в Чечню было много подростков, находящихся на учете в органах, а также дети из новых субъектов РФ.