В Чечню на перевоспитание привезли 200 трудных подростков

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200 трудных подростков привезли в Чечню в рамках федеральной программы «Подростки России», сообщил в Telegram глава региона Рамзан Кадыров. По его словам, в рамках культурно-развлекательных мероприятий с детьми проведут военно-патриотическую работу. Он подчеркнул, что среди прибывших в Чечню много подростков, находящихся на учете в органах, а также дети из новых субъектов РФ.

Во время пребывания в регионе с детьми будет проведена профилактическая работа в целях военно-патриотического воспитания. <...> C момента прибытия детей стартовала насыщенная программа, которая включает посещение достопримечательных мест региона, участие в разного рода спортивных мероприятиях, мастер-классы и встречи с известными спортсменами региона, — сказал Кадыров.

Он подчеркнул, что дети с особым интересом отнеслись к проводимым мероприятиям. Так, они побывали в Российском университете спецназа, посетили воздушный центр и проверили свои физические способности на полосе препятствий. Кадыров отметил, что такая программа поможет детям переоценить интересы.

Ранее доцент кафедры социологии, психологии управления и истории Государственного университета управления Ирина Щербакова рассказала что для нахождения общего языка с трудным подростком, родители должны понять, что именно их не устраивает в поведении ребенка и действительно ли это является серьезной проблемой, а позже составить четкий план действий. Специалист также отметила необходимость показать ребенку, что с ним не хотят ругаться, а наоборот — вместе работать над решением проблемы.