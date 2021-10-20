Российским малым городам и посёлкам предрекли обнищание

Власти России могут отказаться от развития малых городов и деревень, сократив их финансирование в пользу «человейников». Об этом говорит предполагаемая «оптимизация» регионов, сообщил в Telegram политолог Илья Гращенков, анализируя заявления вице-премьера Марата Хуснуллина и другие действия чиновников правительства РФ.

По словам Гращенкова, до этого Хуснуллин заявил о необходимости появления в регионах страны 15–30 опорных пунктов с более высоким качеством жизни, чем в целом в субъектах, в которых они находятся.

Проще говоря, деревня и малые города становятся обузой для власти, которая в отсутствие нефтяного профицита начинает оптимизировать регионы. По этой схеме Россия будущего — это несколько десятков гигантских «человейников», — прокомментировал ситуацию политолог.

Ранее сообщалось, что после выборов в Госдуму в стране может быть запущен процесс объединения регионов, который анонсировал Хуснуллин. В региональных администрациях уже называют первых претендентов на «слияние и поглощение», в число которых входят Курганская и Тюменская области, ЕАО и Хабаровский край. Официально власти пока не говорят о сокращении числа субъектов, однако не исключено, что таким образом они просто «готовят почву» для такого объединения, как это было с пенсионной реформой.