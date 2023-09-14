Российский регион запретил трансгендерам усыновлять детей Госсовет Татарстана запретил трансгендерам усыновлять детей

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Депутаты Госсовета Татарстана внесли поправки в Семейный кодекс республики, которыми устанавливается запрет изменившим пол быть опекунами (попечителями) и усыновителями детей, сообщает пресс-служба Госсовета региона. Поправки были поддержаны депутатами единогласно — за проголосовали 77 человек.

Семейный кодекс РТ предлагается дополнить положением, предусматривающим в качестве основания для прекращения брака внесение изменения в запись акта гражданского состояния об изменении пола одним из супругов, а также положением, устанавливающим запрет лицам, изменившим пол, быть опекунами (попечителями) и усыновителями детей, — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России запрещается проведение операций по смене пола. Речь в нем идет не только о медицинском вмешательстве, но также о применении соответствующих препаратов.

25 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал смену пола без операции содомизмом. По его словам, в эту практику втягивают детей, чтобы те «пошли на какие-то гормональные терапии». Парламентарий также указал на то, что в частных клиниках за деньги выдают справки, позволяющие сменить половую принадлежность в документах. По словам Володина, в таких учреждениях нет «никого, кто бы изучил состояние» человека, «потому что подписано соглашение с ВОЗ».