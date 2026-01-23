Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 18:40

На омской ТЭЦ-5 ввели резервное оборудование после аварии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сбой произошел 23 января на омской ТЭЦ, сообщили в пресс-службе ТГК-11. Для стабильной работы было введено резервное оборудование. Вместе с этим на одном из котлоагрегатов возможно временное снижение параметров теплосети.

Для поддержания необходимой температуры в условиях сильных холодов на ТЭЦ-5 введено резервное оборудование. Персонал переведен на круглосуточный режим работы, — сказано в сообщении.

Согласно МЧС по Омской области, в период с 21 по 25 января в регионе установится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 10 градусов и более. Минимальная температура воздуха составит –30–35 градусов, местами столбики термометров опустятся до –40 градусов.

Тем временем городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности. В ближайшие дни в столичном регионе ожидается резкое похолодание — ночью температура может опуститься до –27–28 градусов, местами прогнозируется снег.

До этого эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь выразил мнение, что россиянам, убирающим снег вокруг домов самостоятельно, стоит давать перерасчет в квитанциях. По его словам, такой вариант благодарности неравнодушным гражданам будет справедлив в случае бездействия управляющих компаний.

