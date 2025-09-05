Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 17:35

Участник спецоперации спас товарища в бою с ВСУ и пропал на 400 дней

В ЛНР участник СВО Богатик вызывал огонь на себя и пропал без вести на 400 дней

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Младший сержант из Ярославля Валерий Богатов с позывным Богатик во время выполнения боевой задачи в Луганской Народной Республике вызвал огонь на себя, чтобы спасти товарища, после чего пропал без вести, сообщает Progorod76. В апреле 2024 года мужчина вместе со своим подразделением выдвинулся в район Балка Журавка. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

28 июля этого же года военнослужащего отправили для закрепления в селе Макеевка Сватовского района ЛНР. Во время выполнения задачи украинские войска ударили по взводу артиллерийскими установками, минометами и FPV-дронами. Будучи раненым, боец решил привлечь внимание противника и спасти своего товарища, рассказала сестра бойца.

Он вышел по рации, тем самым вызвав огонь на себя, — отметила она.

Спустя 400 дней останки военного нашли. Его похоронили в Ярославской области. Друзья Богатика вспоминали, что мужчина всю жизнь мечтал служить Родине и не смог остаться в стороне.

Ранее стало известно, что участник СВО провел целый месяц в окружении и все это время писал письма своей семье. Из-за невозможности общаться с близкими он записывал свои мысли, прощаясь с родными и давая советы детям. Супруга военного рассказала, что регулярно перечитывает записи, оставленные ее мужем.

бойцы
ЛНР
СВО
подвиги
