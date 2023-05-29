Российский бизнес выступил против ограничений на продажу алкоголя

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Ограничения на продажу алкоголя в заведениях в жилых зданиях может отрицательно сказаться на добросовестных участниках рынка, пишет «Коммерсант» со ссылкой на президента Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова. По его словам, закрытие заведений общественного питания также может негативно сказаться на развитии внутреннего туризма.

Бизнес осознает волнение государства по поводу организаций, использующих юридические лазейки для продажи алкоголя. Однако около 38% всех предприятий общественного питания, имеющих лицензию на продажу спиртного, располагаются в жилых зданиях. И дополнительные ограничения в основном создают риски для честных участников рынка, в отношении которых нет претензий со стороны жителей и контрольно-надзорных органов. Кроме того, закрытие заведений общественного питания может негативно сказаться на развитии внутреннего туризма, — считает Бухаров.

Ранее врач-диетолог Оксана Панова заявила, что злоупотребление алкоголем может негативно отразиться на состоянии фигуры. По ее словам, самыми вредными среди спиртосодержащих напитков являются сладкие вина, сидры с добавками и коктейли с газировкой и ликерами. При этом она уточнила, что весь алкоголь калориен сам по себе.