Назван самый вредный для фигуры алкоголь Диетолог Панова предупредила о вреде сладких вин для фигуры

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Злоупотребление алкоголем может негативно отразиться на состоянии фигуры, предупредила врач-диетолог Оксана Панова. Она рассказала «Газете.Ru», что самыми вредными при этом среди спиртосодержащих напитков являются сладкие вина, сидры с добавками и коктейли с газировкой и ликерами. По словам диетолога, весь алкоголь калорийный сам по себе.

Спиртные напитки сами по себе достаточно калорийны. Наибольшую опасность для фигуры представляют сладкие вина, сидры с добавками, коктейли с ликерами и газировкой. При этом даже низкокалорийный алкоголь вроде красного сухого вина или светлого пива остается таковым исключительно в умеренных количествах, — пояснила специалист.

Диетолог уточнила, что две кружки пива или полбутылки вина могут стать «калорийной бомбой». Врач предупредила, что при употреблении алкоголя у человека также значительно увеличивается аппетит. По ее словам, различные закуски создают дополнительную калорийность, что может негативно отразиться на наборе веса.

Тренер Максим Лихолетов ранее рассказал, что процесс похудения не связан с количеством выделяемого во время тренировок пота. По его словам, сбросить лишний вес удается за счет частоты пульса — он должен находиться на отметке 65-75% от максимальной.