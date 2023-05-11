Украинский самолет сбили в Херсонской области Минобороны РФ: средствами ПВО в Херсонской области сбит украинский самолет Су-25

Фото: Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Су-25

Средствами противовоздушной обороны ВС России в Херсонской области был сбит самолет воздушных сил Украины Су-25, сообщило Минобороны РФ. Также за сутки на Херсонском направлении были убиты до 20 украинских военнослужащих и уничтожена американская артиллерийская система M777, добавили в ведомстве.

Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Червоный Маяк Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, — говорится в сообщении МО РФ.

Также за сутки средствами ПВО перехвачены 12 реактивных снарядов системы HIMARS и уничтожены 12 украинских беспилотников.

Кроме того, под Херсоном был уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны ВСУ. На данном направлении также подбили гаубицу «Мста-Б» и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Всего с начала спецоперации на Украине российскими войсками были уничтожены 421 украинский самолет, 230 вертолетов и 4074 беспилотника, а также 421 зенитный ракетный комплекс, 9096 танков и других боевых бронированных машин, 1098 боевых машин реактивных систем залпового огня и 10 124 единицы специальной автомобильной техники.

10 мая Минобороны РФ сообщало об уничтожении украинского самолета Су-27. Воздушное судно было сбито в районе города Изюма Харьковской области.