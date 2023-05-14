Российские военные уничтожили украинскую разведгруппу под Марьинкой Минобороны: Российские военные уничтожили украинскую разведгруппу под Марьинкой

Вооруженные силы России уничтожили украинскую разведгруппу под Марьинкой в Донецкой Народной Республике (ДНР), передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск «Восток» Александра Гордеева. Он уточнил, что на южнодонецком направлении передовые подразделения группировки «Восток» обнаружили и при поддержке артиллерии уничтожили разведгруппу противника южнее Пречистовки (Марьинский район ДНР).

На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки «Восток» вскрыта и при поддержке артиллерии уничтожена разведгруппа противника южнее Пречистовки (Марьинский район ДНР), — сказал он.

Кроме того, российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил украинскую гаубицу M777 американского производства в районе Шахтерского.

Ранее Гордеев сообщил, что военнослужащие ВС РФ сорвали три попытки ВСУ провести разведку боем на Южно-Донецком направлении. Также уничтожена разведгруппа противника, отметил он, и добавил, что расчету зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» удалось сбить дрон ВСУ «Валькирия».

Накануне стало известно, что в Донецке пятеро детей подорвались на мине «Лепесток». Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, ему грозит ампутация ноги. Состояние остальных детей оценивается как средней тяжести.