Минобороны: российские военные ликвидировали сотни солдат ВСУ в ДНР

Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России уничтожили более двухсот украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении в ДНР. Подразделениям группировки войск «Центр» работали по целям в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики.

За сутки на данном направлении уничтожено более двухсот украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица «Гвоздика», гаубица Д-30, а также две гаубицы М101 производства США, — говорится в сообщении.

Всего за сутки уничтожены более 500 украинских военных, три танка, 12 боевых бронированных машин, семь автомобилей, четыре боевые машины РСЗО «Град», две гаубицы Д-20, три гаубицы Д-30, четыре самоходные гаубицы «Гвоздика», две самоходнеы гаубицы «Акация», а также две гаубицы М101 и артиллерийская система М777 производства США. Кроме того, сбиты два реактивных снаряда «HIMARS» и «Ураган», а также две тактические ракеты «Точка-У».

Накануне, 20 февраля, ВС РФ взяли под контроль село Парасковиевка в Донецкой Народной Республике. В наступлении участвовали добровольцы штурмовых отрядов и подразделения ВДВ при поддержке ракетных войск.