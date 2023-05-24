Российские военные сбили украинский Ми-8 из «Иглы» в районе Лозовой Минобороны: российские военные сбили украинский Ми-8 из «Иглы» в районе Лозовой

Фото: МО РФ

Украинский вертолет Ми-8 был сбит российскими военнослужащими с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла» в районе Лозовой, передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Запад» Сергея Зыбинского.

В ходе боевых действий на Купянском направлении, с применением противовоздушной обороны группировки войск «Запад», вертолет Ми-8 противника был сбит огнем переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла» в районе населенного пункта Лозовая, — заявил Зыбинский.

Он также добавил, что в районе населенного пункта Соломенное беспилотный летательный аппарат был уничтожен расчетом зенитно-пушечного комплекса «Панцирь-С».

По словам Зыбинского, штурмовые отряды шестой общевойсковой армии провели успешные операции, в результате которых был уничтожен наблюдательный пункт, пять блиндажей и значительное количество украинских военнослужащих из 14-й отдельной механизированной бригады и 105-й бригады территориальной обороны в районе Масютовки и Молчаново.

Начальник пресс-центра также сообщил, что в районе населенного пункта Западное радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 была уничтожена расчетами самоходной артиллерийской установки «Мста-С». Он уточнил, что штурмовая армейская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы, вооружению и военной технике 14-й механизированной бригады и подразделениям территориальной обороны Украины.

Ранее в оборонном ведомстве привели достоверно подтвержденные данные о том, что 16 мая в результате удара российскими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» в Киеве были полностью уничтожены пять пусковых установок ЗРК Patriot. Также «Кинжалами» поразили многофункциональную радиолокационную станцию производства США.