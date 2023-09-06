Российские военные отбили атаки ВСУ в районе Работино Рогов: российская армия отбила несколько атак ВСУ в районе Работино

Фото: МО РФ

Российская армия отбила несколько атак ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области, рассказал РИА Новости глава регионального общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он добавил, что ожесточенные бои за поселение продолжаются, продвижения украинских войск в поселке нет.

В районе Работино отбито несколько атак украинских войск. Враг понес потери в живой силе и технике и отброшен обратно, — сказал Рогов.

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский отмечал, что ВСУ минувшей ночью предприняли попытку закрепиться на новых позициях в западной части у Новодонецкого. По его словам, российские войска пресекли продвижение противника. Как следствие, ВСУ понесли значительные потери. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВС РФ оставили населенный пункт Работино. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого военкор Юрий Котенок утверждал, что российские войска не могли продвигаться на этом участке фронта из-за нехватки артиллерийской поддержки. При этом украинские войска активно пользовались крупнокалиберными орудиями в районе Работино. Более того, ВСУ наносили удары с применением кассетных боеприпасов, уточнял журналист.