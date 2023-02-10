Российские десантники в ЛНР предотвратили прорыв украинских войск РИА Новости: российские десантники в ЛНР предотвратили прорыв группы военных ВСУ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российские десантники уничтожили в ЛНР группу украинских военных, которые пытались прорваться в тыл при наступлении двух десантных рот, сообщил РИА Новости командир подразделения с позывным Лесник. По его словам, уничтожена группа военных ВСУ численностью до семи человек.

Сегодня две парашютно-десантные роты наступали, в результате чего противник отошел и был замечен на левом фланге, — рассказал Лесник.

Он добавил, что попытку противника зайти в тыл российским подразделениям остановили с помощью АГС и минометов. Украинских военных уничтожили с расстояния 600 метров, уточнил командир.

Ранее американский институт изучения войны (ISW) сообщил, что российские военные начали крупное наступление на линии Сватово — Кременная в ЛНР. По данным аналитиков, командование ВС РФ направило на линию фронта как минимум три дивизии. В Институте изучения войны полагают, что наступление пока не достигло пика, так как Москва еще не ввела в бой все резервы.