Российская авиация уничтожила командный пункт ВСУ под Северском Российская авиация разбила командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ около Северска

Фото: Swedish Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что авиация российских войск уничтожила командный пункт 81-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) недалеко от Северска. Артиллерия же группировки поразила взводные опорные пункты противника около Богдановки и Котельников в ДНР, отметил он в беседе с РИА Новости.

Авиацией южной группировки войск нанесено поражение по командному пункту 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Северск, — рассказал офицер.

Астафьев добавил, что в районе Спорного самоходными минометами «Тюльпан» и «Пион» были накрыты огневые позиции подразделений ВСУ. Также под удар попала железнодорожная станция разгрузки в Курахово.

Также артиллерийскими расчетами соединений Южного военного округа уничтожены склады боеприпасов противника в районах населенных пунктов Уманское и Победа, — уточнил Астафьев.

По его словам, российский спецназ также накрыл огнем опорный пункт и четыре группы пехоты ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВСУ сдадут следующим после Артемовска (украинское название — Бахмут) Часов Яр. Такой вывод сделала «Русская Весна» после просмотра видеозаписей украинских военных. Украинская сторона демонстрируют виды полуразрушенного населенного пункта, а бойцы ВСУ называют оставшихся в нем жителей «бомжами и ждунами», намекая, что люди ожидают перехода города под контроль российских военных.