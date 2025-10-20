Россельхознадзор подключился к расследованию отравления в Улан-Удэ Россельхознадзор проверяет поставщиков продуктов в Улан-Удэ после отравления

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия начали проверку после массового отравления, сообщили в пресс-службе ведомства. На данный момент установлено, что все пострадавшие употребляли готовые блюда компании «Восток», которые были куплены в магазинах торговой сети «Николаевский».

Надзорное ведомство подключилось к расследованию пищевого отравления в Бурятии. Предварительно установлено, что все заболевшие употребляли готовую пищевую продукцию производства местной компании «Восток», приобретенную в различных магазинах торговой сети «Николаевский». Специалисты устанавливают всех поставщиков продукции, результаты исследования проб и их достоверность с помощью электронных систем Россельхознадзора, — говорится в сообщении.

На утро 20 октября в медицинские учреждения Улан-Удэ поступило 89 обращений от отравившихся людей, среди которых 49 детей. Из них 55 человек были госпитализированы, из них 34 — несовершеннолетние. У 11 пациентов диагностирован сальмонеллез.

Ранее Роспотребнадзор выявил нарушения на предприятии «Восток» в Улан-Удэ, где производились блюда, возможно, вызвавшие массовое отравление. Деятельность компании приостановлена, продукция «Востока» исчезла из магазинов сети «Николаевский». Причиной отравления стали готовые онигири и шаурма.