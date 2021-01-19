20% зрителей вернутся на арены Подмосковья

https://static.news.ru/photo/7b0c23aa-5a63-11eb-950b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На спортивные стадионы Московской области могут быть допущены зрители, однако заполняемость не может превышать 20% от вместимости арены. Об этом сообщил региональный министр спорта Роман Терюшков.

До этого подмосковное спортивное ведомство запросило у Роспотребнадзора разрешение проводить соревнования в регионе со зрителями. В Роспотребнадзоре ответили, что они не против допуска зрителей, но при условии соблюдения предписаний.

Сейчас пишем письма всем клубам, которые подавали нам заявки. Разрешаем пускать зрителей до 20% с соблюдением всех требований Роспотребнадзора: социальной дистанции, масок, перчаток и дезинфекции, — пояснил Терюшков изданию «РБ Спорт».

Глава Минспорта Подмосковья также объяснил, что такое число зрительских мест обусловлено соблюдением социальной дистанции. Он также добавил, что сегодняшний матч «Витязя» пройдёт при зрителях.

Ранее стало известно, когда Минспорт приступит к вакцинации спортсменов, сообщал NEWS.ru.