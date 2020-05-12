Роспотребнадзор: данные о COVID-19 в Пермском крае могут быть неверными

https://static.news.ru/photo/c06cff24-944c-11ea-860a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Пермском крае заметно снизилось число зарегистрированных случаев коронавируса. Это может быть вызвано тем, что многие граждане не хотят идти в поликлиники и обращаться к врачам в майские праздники. Об этом сообщил начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Евгений Смирнов.

Во время брифинга он отметил, что ежедневно с 5 по 12 мая в Пермском крае регистрировалось от восьми до 26 новых случаев заболевания COVID-19&

Количество новых зараженных COVID-19 — небольшое. В последние дни за сутки регистрировалось до 10 новых случаев заражения. Это может говорить лишь о том, что жители не хотели обращаться в медорганизации в майские праздники. Эти показатели не могут рассматривать как статистически достоверные данные, надо понаблюдать за ситуацией хотя бы две недели, — цитирует Смирнова РИА Новости.

При этом представитель ведомства не исключил того, что в регионе число заразившихся может резко увеличиться. Связано это с тем, что многие жители в настоящее время не соблюдают противоэпидемические правила.

Сейчас в Пермском крае подтверждён 781 случай коронавирусной инфекции. Справиться с опасной болезнью удалось 413 пациентам, 23 умерли, а на домашнем карантине остаются около 1,2 тысячи человек.

Ранее NEWS.ru писал, что первой погибшей от COVID-19 в Забайкалье стала 67-летняя женщина.