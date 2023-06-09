Роскомнадзор назвал число заблокированных из-за СВО сайтов Роскомнадзор заблокировал около 206 тысяч ресурсов с фейками о СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Начиная с 24 февраля 2022 года, Роскомнадзор заблокировал доступ к примерно 206 тысячам интернет-страницам, передает РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя ведомства Вадима Субботина. Он подчеркнул, что все заблокированные страницы распространяли некорректную информацию относительно спецоперации, занимались очернением российской армии или содержали призывы к участию в несанкционированных мероприятиях.

С начала 2022 года заблокировано более 135 тыс. материалов с запрещенным контентом. Более 46% всей запрещенной информации (61 тыс. материалов) прислали граждане, — заявил Субботин.

Он пояснил, что блокировки касались не только веб-сайтов, но и отдельных публикаций в социальных сетях. Он также подчеркнул, что данный процесс является постоянной практикой Роскомнадзора с момента начала военной операции.

Ранее Роскомнадзор заявлял, что «Википедия» проигнорировала 200 уведомлений ведомства об удалении запрещенной информации. Сейчас на ресурсе по-прежнему доступны 137 материалов, к которым у надзорного ведомства есть претензии. Кроме материалов, связанных с СВО, речь идет о контенте про суицид и запрещенные вещества.