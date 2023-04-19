В Роскомнадзоре пожаловались, что «Википедия» игнорирует обращения «Википедия» проигнорировала 200 уведомлений РКН об удалении запрещенной информации

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Википедия» проигнорировала 200 уведомлений Роскомнадзора об удалении запрещенной информации, на ресурсе по-прежнему доступны 137 противоправных материалов, сообщает ТАСС. В частности, речь идет о фейках на тему спецоперации, а также о наркотическом и суицидальном контенте.

Всего на данный момент «Википедия» не удалила 137 противоправных материалов, по которым Роскомнадзор направил около 200 уведомлений с требованиями об удалении запрещенной информации, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В ведомстве также указали на то, что фонд Wikimedia Foundation, которому принадлежит русскоязычная «Википедия», неоднократно привлекался к административной ответственности за неудаление запрещенной информации.

Впервые суд в Москве оштрафовал Wikimedia на три миллиона рублей в апреле 2022 года. Поводом стало неудаление нескольких статей на «Википедии», посвященных в том числе событиям в Буче и уничтожению больницы и театра в Мариуполе.

13 апреля суд в Москве оштрафовал на два миллиона рублей Wikimedia Foundation за отказ удалить статью о боевых действиях в рамках спецоперации и проведении референдума о вхождении Запорожской области в состав РФ.