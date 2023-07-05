Рогов заявил, что ВСУ готовятся к наступлению на Запорожском направлении

Фото: МО Украины

Утром 5 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут перейти в масштабное наступление на Запорожском направлении, предположил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, противник проводит переброску сил в район населенного пункта Степногорск.

Боевики ВСУ готовятся к наступлению на Запорожском фронте. Поступает информация, что противник готовится к наступательным действиям под утро 5 июля, — написал Рогов.

По последним данным, ВСУ перебрасывают силы из состава 116 отдельной механизированной бригады численностью до танкового батальона в район Степногорска. Рогов сообщил, что это делается с целью атаковать российские позиции, расположенные в районе линии обороны 19-й мотострелковой дивизии.

Параллельно с этим, по его словам, силы противника приступили к ликвидации минно-взрывных заграждений по линии населенных пунктов Копани — Работино. Рогов предположил, что противник намерен начать наступательные действия на этом участке.

Ранее Рогов сообщал, что Вооруженные силы России перешли к активным действиям на линиях фронта в Запорожской области. Он уточнил, что армия РФ усилила оборону и одновременно осуществляет контрнаступление.