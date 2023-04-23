Рогов заявил, что Киев смирился с потерей Запорожья Рогов рассказал о вывозе украинскими властями дорогостоящего оборудования из Запорожья

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Владимир Рогов

Киевские власти вывозят дорогостоящее оборудование с предприятий, расположенных на подконтрольной ВСУ части Запорожья, поскольку понимают, что не удержат город, рассказал РИА Новости глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, оставшиеся активы либо уничтожаются, либо распродаются.

Дорогостоящее и наиболее ценное оборудование вывозится на Западную Украину и в Польшу. Все остальное просто уничтожается. Киевский режим понимает, что не удержит город, поэтому продаются все промышленные активы, — сказал Рогов.

По его словам, речь идет в том числе о событиях на Запорожском титано-магниевом комбинате. Как рассказал Рогов, формально предприятие выставили на срочную приватизацию. Аналогичная процедура коснулась научно-производственного комплекса «Искра», в состав которого входят конструкторское бюро и электромашиностроительный завод, отметил он.

Рогов добавил, что происходящее является открытым хищением активов России.

Ранее старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин заявил, что ВСУ при контрнаступлении на Запорожском направлении смогут попытаться прорвать лишь первую линию российской обороны, а дальше их ждет тупик.