Рогов: ВСУ бросили в бой западную технику на фоне саммита НАТО Рогов: ВСУ возобновили наступление на Ореховском направлении

Фото: МО Украины

ВСУ возобновили наступление в Запорожской области, сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале. Он связал активизацию действий украинской армии с проведением саммита НАТО в Вильнюсе.

ВСУ пошли в наступление на Ореховском направлении, — рассказал Рогов.

По его словам, киевское командование бросило в бой подразделения 47 и 65-й бригад, усиленные артиллерийскими орудиями, американскими бронемашинами M2 Bradley, немецкими танками Leopard и другой техникой западного производства.

Как подчеркнул Рогов, несмотря на все усилия, противник не смог добиться каких-либо успехов в Запорожской области. Несмотря на то, что под оперативным контролем ВСУ остаются несколько небольших поселков у Времевского выступа, закрепиться здесь им не удалось. Учитывая интенсивность боев, в любой момент украинские войска могут оставить эти позиции, добавил он.

Ранее Рогов сообщил, что у населенных пунктов Пятихатки и Жеребянки была ликвидирована штурмовая группа ВСУ, в составе которой находились 30 человек. В результате ударабыли убиты пять солдат, еще семь получили ранения. Остальные прекратили выполнение задания и отступили на исходные позиции.