Рогов заявил, что в Бердянске прогремели два взрыва

Фото: Michael Forster Rothbart/ZUMAPRESS.com

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал в своем Telegram-канале, что в Бердянске прогремели два взрыва. Он при этом не уточнил, была ли это диверсия или атака БПЛА ВСУ наподобие той, что произошла на нефтебазе в Севастополе. По словам Рогова, взрывы были слышны в 22:10 мск в разных частях города.

Сегодня около 22:10 в разных частях города были слышны два взрыва, — написал Рогов.

О пострадавших и разрушениях он не сообщил.

29 апреля в Севастополе в результате атаки украинского беспилотника на нефтебазу в Казачьей Бухте загорелись четыре резервуара. Огонь распространился на площади 1000 квадратных метров. Пожару присвоили наивысший, четвертый ранг сложности. Горение было ликвидировано спустя несколько часов. В результате случившегося никто не пострадал.

Начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что атака на нефтебазу в Крыму 29 апреля стала элементом подготовки ВСУ к контрнаступлению. По ее словам, украинские военные провели операцию по подрыву логистики российских войск.

Политолог Сергей Марков ранее сообщил, что тайный визит президента Украины Владимира Зеленского в подконтрольные украинским войскам регионы Запорожской области, возможно, связан с готовящимся контрнаступлением ВСУ. Он пояснил, что украинская армия может начать наступление в ближайшие дни.