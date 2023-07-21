Рогов сообщил об успешной контратаке ВС России в Запорожье Рогов: ВС России провели успешную контратаку в районе Новодаровки

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Российские войска провели успешную контратаку в Запорожской области, рассказал РИА Новости глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, у ВСУ есть потери как в живой силе, так и в технике.

В районе Новодаровки наши ребята провели успешную контратаку, уничтожив технику противника и живую силу, — сказал Рогов.

Он добавил, что на Времевском участке фронта украинские войска все время пытаются штурмовать населенные пункты Урожайное и Старомайорское. Российские военные отбивают эти атаки и уничтожают противника, пока он отступает или проводит перегруппировку.

Накануне Рогов сообщил, что российские войска сорвали наступление ВСУ в районе села Работино. По его словам, противник задействовал для атаки бронетехнику, в том числе танки, но был остановлен массированным встречным огнем и отброшен в лесопосадку.

Рогов также отмечал, что украинские войска изменили наступательную тактику и стараются небольшими группами вгрызаться в первую линию обороны ВС РФ. По его мнению, сменить стратегию ВСУ вынудили предыдущие неудачные «мясные штурмы», когда пехоту бросали волнами на убой.