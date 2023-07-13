Ребенок погиб при обстреле в Запорожской области Рогов сообщил о гибели ребенка в Запорожской области при обстреле ВСУ

Фото: МО Украины

В Запорожской области при обстреле ВСУ населенного пункта Тарасовка погиб ребенок, сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram. Он отметил, что мальчик учился в четвертом классе.

Вечером 12 июля нацисты обстреляли село Тарасовка Пологовского района. Погиб ребёнок, ученик четвертого класса. Подробности позже, — написал он.

Рогов ранее рассказал, что спецслужбы задержали украинских диверсантов, которые собирались осуществить лазерную наводку ракет на Запорожскую АЭС. Перед диверсией они прошли подготовку в Европе, отметил он.

Он уточнил, что террористы обучались в Германии у британских инструкторов. При этом общественник разместил видео допроса одного из задержанных. Подозреваемый на записи рассказал о подготовке и целях своей миссии.

Рогов ранее опроверг сообщения о том, что Россия готовит теракты на территории Запорожской АЭС. Фотографию автомобиля с радиационной лабораторией в Энергодаре, в подписи которой сообщалось, что Москва готовит провокацию на станции, он назвал фейком.