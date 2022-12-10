Рогов сообщил о двух погибших при ударе ВСУ по гостинице в Мелитополе

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Украинская армия нанесла удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по гостиничному комплексу в Мелитополе, сообщил в своем Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Чиновник заявил, что в результате атаки ВСУ есть погибшие и раненые мирные люди. Ранее Рогов сообщил о срабатывании системы ПВО в Мелитополе, по его словам, раздалось около 10 взрывов.

В результате работы ПВО на излете было сбито две ракеты, остальные, к сожалению, достигли своей цели. Поражен гостиничный комплекс «Привал охотника», информация о пострадавших уточняется, — написал Рогов.

Позже чиновник добавил, что в результате удара, по предварительным данным, погибли два человека, еще два получили ранения. Член главного совета областной администрации сообщил, что после прилета в гостиничном комплексе начался пожар, который пытаются потушить, спасатели достают людей из-под завалов.

Ранее, 7 декабря, Рогов сообщил о покушении на замглавы администрации Запорожской области Николая Волыка. Рогов рассказал, что все произошло утром, когда Волык выходил из подъезда своего дома. По его словам, злоумышленники заложили самодельное взрывное устройство и лишь по счастливой случайности никто не пострадал.