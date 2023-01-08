Рогов: системы ПВО сбили три украинских дрона-камикадзе над Мелитополем

Фото: Министерство обороны РФ

Системы противовоздушной обороны сбили три дрона-камикадзе в небе над Мелитополем, сообщил в Telegram член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Уважаемые жители города! Сегодня в городе сработала система ПВО ВС РФ, были сбиты три вражеских беспилотника-камикадзе. <...> Подразделения ПВО несут круглосуточное дежурство, обеспечивая нашу безопасность, сохраняйте спокойствие! — написал Рогов.

4 января Рогов сообщал о мощном взрыве в Мелитополе. Он предположил, что в городе сработала система ПВО. По его словам, взрыв прозвучал примерно в 23:35 по местному времени.

Ранее врио губернатора Евгений Балицкий сообщил, что при обстреле в Васильевке Запорожской области погибли пять человек. По его словам, еще 15 человек получили ранения. Среди раненых — четыре сотрудника МЧС, один из них в тяжелом состоянии.

В конце декабря в Сватово ЛНР задержали местную жительницу, подозреваемую в передаче украинской разведке сведений о передвижении войск и техники ВС РФ. В силовых структурах предположили, что ВСУ могли использовать полученную от нее информацию для нанесения артиллерийских ударов по объектам гражданской инфраструктуры.