Рогов: мощный взрыв был слышен в Мелитополе

Фото: Michael Forster Rothbart/ZUMAPRESS.com

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что мощный взрыв раздался в Мелитополе. Он предположил, что в городе сработала система ПВО. По его словам, взрыв прозвучал примерно в 23:35 по местному времени.

Около 23:35 в Мелитополе и ближайшем пригороде был слышен мощный взрыв. По предварительным данным, сработала ПВО, — написал Рогов.

Представители администрации региона отмечали, что Мелитополь и Бердянск могут стать основными направлениями возможной атаки ВСУ.

Ранее врио губернатора Евгений Балицкий в Telegram-канале сообщил, что при обстреле в Васильевке Запорожской области погибли пять человек. По его словам, еще 15 человек получили ранения. Среди раненых — четыре сотрудника МЧС, один из них в тяжелом состоянии.

В конце декабря в Сватово (ЛНР) задержали местную жительницу, подозреваемую в передаче украинской разведке сведений о передвижении войск и техники ВС РФ. В силовых структурах предположили, что ВСУ могли использовать полученную от нее информацию для нанесения артиллерийских ударов по объектам гражданской инфраструктуры.