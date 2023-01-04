Запорожские власти рассказали о погибших при обстреле в Васильевке Врио губернатора Запорожья Балицкий: при обстреле в Васильевке погибли пять человек

Фото: Министерство обороны Украины

При обстреле в Васильевке Запорожской области погибли пять человек, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий в Telegram-канале. По его словам, еще 15 человек получили ранения. Среди раненых — четыре сотрудника МЧС, один из них в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, в результате артиллерийских ударов вооружённых формирований Украины по мирному городу Васильевка погибли 5 человек, 15 получили ранения разной степени тяжести, — написал он.

Накануне член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что украинские солдаты нанесли удар по зданию военной комендатуры в населенном пункте Васильевка Запорожской области. По его словам, там стояла очередь из местных жителей на получение пропусков для автомобилей. Он уточнил, что в результате обстрела есть погибшие и раненые.

Позднее он заявил, что удары пришлись по многоквартирному дому недалеко от здания комендатуры — погибли два человека. Кроме этого Рогов написал, что три снаряда было выпущено по населенному пункту Пологи в Запорожской области.