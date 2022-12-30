В ЛНР задержана подозреваемая в передаче Киеву данных о передвижении ВС РФ

Российские спецслужбы задержали в Луганской Народной Республике подозреваемую в передаче Киеву сведений о передвижении российских военных и техники, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах ЛНР. Женщина является жительницей Сватово.

Спецслужбами в ЛНР задержана жительница Сватово, подозреваемая в передаче иностранной разведке сведений о передвижении войск и техники Вооруженных сил Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Собеседник агентства предположил, что ВСУ могли пользоваться полученной от злоумышленницы информацией для нанесения артиллерийских ударов «по объектам гражданской инфраструктуры» в Сватово.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко ранее заявил, что украинское командование перебрасывает дополнительные силы на Сватовское направление в Донбассе. Он подчеркнул, что это связано с большими потерями ВСУ.

До этого он также сообщил об увеличении числа женщин в рядах ВСУ и в тылу в Донбассе. По его данным, на блокпостах трассы в направлении Сватово часто замечают женские военные патрули.