Российские спецслужбы задержали в Луганской Народной Республике подозреваемую в передаче Киеву сведений о передвижении российских военных и техники, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах ЛНР. Женщина является жительницей Сватово.
Спецслужбами в ЛНР задержана жительница Сватово, подозреваемая в передаче иностранной разведке сведений о передвижении войск и техники Вооруженных сил Российской Федерации, — говорится в сообщении.
Собеседник агентства предположил, что ВСУ могли пользоваться полученной от злоумышленницы информацией для нанесения артиллерийских ударов «по объектам гражданской инфраструктуры» в Сватово.
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко ранее заявил, что украинское командование перебрасывает дополнительные силы на Сватовское направление в Донбассе. Он подчеркнул, что это связано с большими потерями ВСУ.
До этого он также сообщил об увеличении числа женщин в рядах ВСУ и в тылу в Донбассе. По его данным, на блокпостах трассы в направлении Сватово часто замечают женские военные патрули.