Рогов: девять человек пострадали при ударе ВСУ по порту в Бердянске

Фото: Министерство обороны Украины

Девять человек пострадали в результате удара по морскому порту в городе Бердянске, сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. ВСУ нанесли удар 2 июня примерно в 12:00.

При обстреле Бердянска есть пострадавшие. Сообщают о девяти раненых, они госпитализированы. Информация о погибших уточняется, — написал Рогов.

В это же время в городе сработала система ПВО.

Рогов отметил, что обстрел со стороны ВСУ велся британскими ракетами Storm Shadow, уточняет РИА Новости.

Речь может идти об ударе именно ими. Ждем более подробной информации от нашего военного ведомства. Сейчас идут оперативные действия, все экстренные службы на месте, — сказал Рогов.

Ракета или ее обломки упали на стройплощадку на территории порта в 150 метрах от Зернового терминала Бердянского морского порта, сообщил Telegram-канал «Рыбарь».

29 мая сообщалось, что Вооруженные силы РФ сорвали новую попытку ВСУ зайти в населенный пункт Лобковое в Запорожской области. Рогов указывал, что эта попытка украинских военных была не первой на данном участке Запорожского направления.