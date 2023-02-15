Рогов: Киев хочет перерезать сухопутный коридор в Крым

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Украинские войска попытаются перерезать сухопутный коридор в Крым и Херсонскую область, организовав наступление в Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова. По его словам, для пресечения действий ВСУ создано несколько линий обороны.

Нашей армии известно о планах противника. Никакой легкой прогулки здесь для украинских боевиков не будет. В регионе возведено несколько линий эшелонированной обороны, чтобы не допустить прорыва, — сказал собеседник агентства.

Рогов уточнил, что у Киева недостаточно резервов для наступления.

Ранее СМИ узнали о готовности Киева использовать британские ракеты большой дальности для нанесения ударов по целям в Крыму. О передаче Украине «более дальнобойного вооружения» в среду, 8 февраля, сообщил премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Лондон президента Украины Владимира Зеленского.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова считает, что угрозы Украины нанести удары по Крыму британскими ракетами являются не более чем «плохой провокацией».