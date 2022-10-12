Рогов: энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/globallookpress.com

Член военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале о восстановлении энергоснабжения ЗАЭС. Ранее в МАГАТЭ заявили, что станция второй раз за последние пять дней полностью отключается от внешних источников питания.

Энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено. Резервно-аварийное питание от дизельных генераторов осуществлялось на протяжении менее часа, — написал Рогов.

Врио главы Запорожья Евгений Балицкий заявил в эфире телеканала «Россия 24», что в ближайшее время реакторы ЗАЭС перезапускать не планируется. Прежде необходимо создать зону безопасности, а для этого линия фронта должна отодвинуться по меньшей мере на 100 километров. ОН добавил, что сейчас ЗАЭС ничего не угрожает, она находится в холодном режиме и работает сама на себя.

Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил о начале подачи электричества на ЗАЭС для собственных нужд по новым линиям электропередачи. При этом он отметил, что о полноценном запуске станции говорит рано, так как для этого необходимо гарантированное бесперебойное электроснабжение.