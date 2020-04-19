Роддом Якутска закрыли на карантин

Республиканский перинатальный центр Якутска закрыли на карантин с 19 апреля по 3 мая из-за контакта сотрудницы с больной коронавирусом. Во время санации медучреждения рожениц будут направлять в Перинатальный центр Республиканской больницы-1-Национального центра медицины. Пациенток, госпитализированных ранее, уже перевели в гинекологический центр санатория «Чэбдик».
В порядке отработки контактов одной из выявленных заболевших, установлен её контакт с одной из сотрудниц перинатального центра. В связи с этим, с 19 апреля по 3 мая перинатальный центр ЯРКБ закрывается на санацию, — говорится в сообщении республиканского минздрава.
В настоящее время в Якутии выявлено более 100 инфицированных коронавирусом.
Как писал NEWS.ru, сотрудница Кимрской ЦРБ опубликовала видеоролик на видеохостинге YouTube. В нём она пожаловалась на халатность администрации больницы и ненадлежащие условия работы. Власти города Кимры отреагировали на обращение девушки. Они объяснили это шоковым состоянием медсестры, когда та узнала о том, что у пациентки больницы подтверждён коронавирус. На данный момент автор ролика вместе с дежурной бригадой находятся в изоляции. Они обеспечены всем необходимым.