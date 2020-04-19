Роддом Якутска закрыли на карантин

Фото: rb1ncm.ru

В регионах Приволжского федерального округа России за минувшие сутки заразились COVID-19 более 490 человек. Шестеро пациентов не смогли справиться с болезнью. Об этом сообщили в оперштабе.

При этом замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в соцсетях сообщил, что от коронавируса в регионе скончался ещё один человек. 1960 года рождения мужчина. Двухсторонняя пневмония и, как следствие, молниеносный отек...