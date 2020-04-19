Медсестра опубликовала видеообращение с жалобой на администрацию больницы

https://static.news.ru/photo/d10c8314-823f-11ea-b353-fa163e074e61_660.jpg Фото: crbkimry.ru

Сотрудница Кимрской ЦРБ опубликовала видеоролик на видеохостинге YouTube. В нём она пожаловалась на халатность администрации больницы и ненадлежащие условия работы.

Власти города Кимры отреагировали на обращение девушки. Они заявили о шоковом состоянии медсестры.

Видеозапись была сделана и размещена в социальной сети сотрудницей Кимрской ЦРБ, которая испытала шок, узнав о том, что у пациентки больницы подтверждён коронавирус, — прокомментировала глава города Ирина Балковая.

По её словам, на данный момент автор ролика Ирина вместе с дежурной бригадой находятся в изоляции. Они обеспечены всем необходимым.

Ранее NEWS.ru писал, что врачи из Санкт-Петербурга начали массово заражаться коронавирусом. Они винят в этом администрацию.