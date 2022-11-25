ДНР готовит пополнения для штурма позиций под Авдеевкой

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

На учебных полигонах в Донецкой Народной Республике проходят занятия по тактической подготовке с вновь прибывшими военнослужащими для занятия позиций под Авдеевкой, передает корреспондент РИА Новости. Пополнение 1-й Славянской бригады проходит подготовку по тактике и тактической медицине и учится штурмовать укрепленные позиции противника.

Мы готовим штурмовые группы для занятия огневых позиций противника под Авдеевкой. То есть это подразумевает <...> брать укрепленные, долговременные позиции противника, который он делал не один год, — рассказал офицер народной милиции ДНР.

Ранее полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал, что украинское наступление начинает выдыхаться. Контратаки ВСУ на Краснолиманском направлении становятся все слабее, при этом противник несет огромные потери, уточнил он.

Кнутов подчеркнул, что взятие Авдеевки позволит российской армии выйти на славянско-краматорскую группировку ВСУ с востока, а на взятие Угледара — с юга. Он назвал Запорожское направление самым опасным и пояснил, что здесь ВСУ продолжают накапливать большие силы. При этом преимущество постепенно переходит к российской стороне, уверен Кнутов.