Режим самоизоляции продлён в Приморье до конца мая

https://static.news.ru/photo/39dca53a-92ae-11ea-9de8-fa163e074e61_660.jpg Фото: primorsky.ru

Власти Приморского края приняли решение о продлении срока действия режима самоизоляции до 31 мая включительно.

По словам главы региона Олега Кожемяко, это связано с эпидемиологической обстановкой и ежедневным приростом заболевших. При этом он напомнил, что подобные решения уже приняты в ряде других субъектов, а также в Москве.

Губернатор призвал глав муниципалитетов усилить меры безопасности на местах.

Предотвратить распространение инфекции мы сможем там, где приняты меры и ограничения и где они соблюдаются, — цитирует губернатора сайт правительства Приморья.

Ранее NEWS.ru писал, что в Приморье за последние сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось на 48 человек. Всего количество заболевших составляет 856 человек. Жертвами инфекции стали 10 человек, справиться с недугом смогли 188 пациентов.

В России, согласно последним данным, выявлено 209,6 тысячи случаев заражения. Более 34 тысячи человек выздоровели, 1,9 тысячи умерли. В Москве более 109 тысяч заболевших, свыше 13 тысяч выздоровели, 1068 скончались.

В мире более 4 млн инфицированных COVID-19, свыше 279 тысяч погибли, более 1,3 млн выздоровели.