Режим самоизоляции продлён до 31 мая в Челябинской области

https://static.news.ru/photo/4073c40c-93b5-11ea-b198-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Текслер/vk.com

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о продлении режима повышенной готовности и обязательной самоизоляции до 31 мая.

Он подчеркнул, что в регионе будут сохранены ограничения, которые действовали ранее.

Текслер отметил, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции остаётся высоким. Прирост числа заболевших за последние четыре дня достаточно высокий, что не позволяет властям смягчить режим. Школьники и выпускники будут продолжать учиться дистанционно.

В настоящее время в регионе свободный коечный фонд для больных коронавирусом составляет более 50% коек. По числу проведённых тестов Челябинская область входит в десятку по стране: на 100 тысяч населения более 70 тестов, подчеркнул Текслер.

По данным на 11 мая, в области зарегистрировано 1232 случая коронавирусной инфекции, 94 случая за последние сутки.

NEWS.ru писал, что карантин продлили власти Магаданской области. На прогулки могут выходить жители Магадана, Ольского и Хасынского округов. На самоизоляции должны находится все жители региона старше 65 лет.